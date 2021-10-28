Mersin polisinden sokak hayvanlarına mama ve su desteği

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de polis ekipleri, Akdeniz ilçesinde sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Karaduvar, Karacailyas, Özgürlük mahallerindeki hayvanseverlerle görüşüp sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı noktaları tespit etti.

Ekipler, belirlenen noktalara gidip mama ve su bıraktı.

Sokakta bitkin düşmüş olduğu görülen bir köpeğin de aşıları yaptırıldı.

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