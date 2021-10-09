Mersin'i Karış Karış Gezen Başkan Seçer, Vatandaşların Taleplerini Dinliyor

MERSİN (Habermetre) - Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'i karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Mut ve Silifke ilçelerinde yoğun bir program gerçekleştiren Başkan Seçer, esnaf, vatandaş, muhtar ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşup sorun ve taleplerini dinledi. Mersin'in dört bir yanına eşit ve adil bir şekilde hizmet götürdüklerini vurgulayan Başkan Seçer, "Bu millete hizmet etme aşkımız ve şevkimiz var" dedi.

Başkan Seçer, Taşhan'da coşkuyla karşılandı

CHP Mut İlçe Başkanlığı'nda başlayan programın devamında Başkan Seçer, semt pazarını ve Taşhan Üretici Kadın Pazarı'nı gezerek, esnafa "hayırlı işler" dileğinde bulundu. Pazar esnafının taleplerini dinleyen Başkan Seçer, Taşhan Üretici Kadın Pazarı'nda alkışlarla karşılandı. Taşhan'da Başkan Seçer, Mut Engellileri Umut Derneği'nin bebek yapım atölyesinin sergisini inceleyerek, ardından ressam Gülcan Küçüktürk'ün "Taşhan2" temalı resim sergisini gezdi.

Başkan Seçer, şehit Aydın'ın ailesini ziyaret etti

Başkan Seçer, Mut programı kapsamında ilçeye yeni atanan Kaymakam Batuhan Bingöl'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ardından Başkan Seçer, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın ailesinin Mut'taki evine giderek, baba Salih ve anne Emine Aydın'a başsağlığı dileklerini iletti.

11 mahalle muhtarı ve mahallelilerle bir araya geldi

Mut programı kapsamında Başkan Seçer, 11 mahalle muhtarı ve mahallelilerle buluştu. Dereköy Mahallesi'nde gerçekleşen programda Başkan Seçer, tek tek muhtar ve vatandaşların taleplerini dinledi. Başkan Seçer, toplantıda üretimi artırmak adına tüm mahallelerde eşitlik gözetilerek sunulan tarım ve hayvancılık desteklerine ilişkin bilgiler paylaştı. Ayrıca eğitim ve öğretime önem verdiklerini söyleyen Başkan Seçer, eğitimin en büyük servet olduğu ifadesini kullandı.

"Bu millete hizmet etme aşkımız ve şevkimiz var"

CHP Mut İlçe Başkanlığı ziyaretinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Seçer, Mut'un tarımsal üretim potansiyeli açısından özel bir ilçe olduğunu söyledi. Tüm ilçelere olduğu gibi Mut'ta da eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Başkan Seçer, seçilmiş bir Belediye Başkanı olduğu vurgusuyla yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Benim hesap vereceğim merci buradaki vatandaşlar. Sizlerin bize verdiği bu destek, bu güven, bizlerin omzunda çok ağır bir yük. Peki, bu ağırlığı hissediyor musunuz? Vallahi ben Belediye Başkanı olarak o ağırlığı görüyorum ama taşımakta hiç zorlanmıyorum. Neden? Bu vatana hizmet etme, bu millete hizmet etme aşkımız ve şevkimiz var. "

"Bizim görevimiz Mersin'i kalkındırmak"

Cumhuriyetin kuruluş ilke ve prensipleri ile çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Seçer, "Bizim görevimiz Mersin'i kalkındırmak" dedi. Talepleri yerine getirme gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Seçer, mevcut imkanları en akılcı şekilde hizmette eşitlik anlayışıyla kullandıklarını belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarının izlenmesi noktasında da vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Seçer, "Meclis görüşmelerimizi izlemenizi istiyorum. Bu sizin bir anlamda verdiğiniz oyun nereye gittiğinin, doğru yerlere ulaşıp ulaşmadığının, verdiğiniz oylara karşılık, seçtiğiniz siyasetçilerin bunun hakkını, karşılığını verip vermediğinin bir denetimidir. Demokrasilerde vatandaş hakkını aramak durumunda olmalıdır. Hakkını arayacak vatandaş. Öyle, 'Bu benim kaderim. Verdim bir partiye. Verdim bir siyasetçiye. Arkasını aramadım. Kötü gitti. Ne yapalım böyle oldu. ' Yok, böyle bir şey" dedi.

"İsterim ki bütün gözler belediyemi denetlesin"

Vatandaşlardan hizmetlerin denetlenmesi isteğinde bulunan Başkan Seçer, "Beni denetleyin, sorgulayın. Benim hizmet yapıp yapmadığımı eleştirin. 'Şurada bir hizmet sözün vardı Sayın Başkan. Bunu da programa aldırmıştın ama yaptırmadın' diye beni eleştirin. Denetleyin. Denetlenmek, dürüst bir siyasetçi için, dürüst bir yönetici için fayda getirir. Ben her yere yetemem. İsterim ki bütün gözler belediyemi denetlesin" diye konuştu.

"Mersin çok canlı bir kent"

İlçe ziyareti programı sonrasında da Başkan Seçer, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Mersin'in tarım, turizm, ticaret gibi birçok imkana sahip olduğunu belirten Başkan Seçer, "Mersin çok canlı, enerjisi çok yüksek, çok üretken ve bereketli bir kent. Sürekli bir hareket var" ifadelerini kullandı.

"Borçlanma yetki talebim reddedilmiş"

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen borçlanma talebinin kabul edilmediği bilgisinin kendisine ulaştığını belirten Başkan Seçer, "Görüşmelerde borçlanma yetki talebim reddedilmiş. Bunların anlatılması lazım. Yani ben Mut'un yolunu yapmak isterken, ben sosyal politikalarımda ihtiyaç sahibi insanlara yardım yapma peşinde olurken, ben eğitime katkı vermek için çocuklarımıza eğitim merkezleri, etüt merkezleri açma gayreti içerisinde olurken, ben evde bakım hizmetlerini yerine getirme arzusu içinde olurken, ben kaldırım yapmak isterken, ben köprü yapmak isterken, ben birçok alanda, görev alanımda hizmetlerimi en iyi noktalara taşıma gayreti içerisinde olmam gerekirken, neden böyle bir karar alınıyor? Bunların Meclis'te konuşuluyor olması lazım ve konuşulacak da. Bunları da vatandaşların izlemesini istiyorum. Bizlerin ayaklarına yapışarak, engellemeye çalışarak bu memlekete iyilik etmediklerini görmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Geçmiş dönemden kalan borçları ödemeye çalıştıklarını da hatırlatan Başkan Seçer, "Sen bunları öde, hizmet yap, yol yap, şunu yap, bunu yap, bütün talepleri karşıla. İyi güzel de eksik kaldığımız noktalarda da 'Bizim de borçlanmaya ihtiyacımız var, krediye ihtiyacımız var' dediğimiz noktada 'hop sen bunu yapamazsın. ' Allah aşkına bunu vicdanınız kabul ediyor mu? Yani bunu adaletli bir yaklaşım olarak mı görüyorsunuz? Bu yasal değil zaten. Bütçede yer alan borçlanma kalemindeki rakamı ben talep ediyorum. Zaten bu yıl içerisinde ilk istediğimiz borçlanma talebi Meclis tarafından reddedilmişti. Şu anda yargıda. Önümüzdeki günlerde mutlaka sonuçlanacaktır. Umut ederim, mahkeme kararını bir an önce verir. Çünkü geciken adalet, adalet olmuyor. Yıl bitiyor, benim bu yıla mahsus kullanacağım borç miktarını bir yıl sonraya kaldığım zaman kullanamıyorum yasal olarak. Böyle büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bunları vatandaşlarımızın görmesi, bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"3 Ocak'ta metronun temelini atacağız"

Metro projesiyle ilgili değerlendirmelerini sürdüren Başkan Seçer, şunları söyledi:

"3 Ocak'ta metronun temelini atacağız. Metro da yapacağız. Birinci etabını da yapacağız. Biz Mersin'e 13. 4 kilometre yeraltı metrosu yapacağız. Yani olacak iş değil. 'Hayal' ya da 'işte efendim Mersin'i borç altına alıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz'. Hakikaten anlaşılır gibi bir durum değil. Bu bakış açısı ile Mersin'e bir hizmet yapamayız. Mersin'in hizmet alması lazım. Bakın 2013'ten beri havaalanı daha bitmedi. İstanbul Havaalanı dünyanın en büyük havaalanı olarak lanse ediliyor. Ondan sonra başladı. Bitirildi. Mersin Havaalanı bitmedi. Hala Çeşmeli, Kızkalesi, Taşucu Otoban Bağlantı Yolu bitmedi. Taşucu Antalya Sahil Yolu Projesi bitmedi. Bunların bitmiş olması gerekiyordu. Türkiye'nin 5., 6., 7. sırada vergisini ödeyen bir şehrin Ankara'dan hizmet dönüşünün de o derece yüksek olması lazım. Bunlar önemli projeler, değerli projeler. Bizim belediyemizin yaptığı da tarihimizin, yerel yönetimlerdeki en önemli, en büyük, en değerli projesi. Umut ediyorum inşallah 3 Ocak'ta temelini atacağız ve süratle de gerçekleştireceğiz. Başkalarının hayali olabilir ama benim gerçekte yaptığım normal bir projeyi gerçekleştiriyoruz. "

"Bizler çalışacağız, üreteceğiz"

"Bizler çalışacağız. Bizler üreteceğiz. Bizler memlekete katkı için gecemizi gündüzümüze katacağız ki gelecek kuşaklara değerli bir emanet bırakalım" sözleriyle değerlendirmelerini sürdüren Başkan Seçer, vatandaşlara da "Bizi desteklesinler. Bizimle beraber olsunlar. Çalışmalarımızdan, niyetimizden şüpheleri olmasın" cümleleriyle seslendi.

Yayın Tarihi: 9. 10. 2021 09: 04: 14

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