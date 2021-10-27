Mersin'den Çanakkale'ye Gelen Çanakkale Şehitlerinin Torunları Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti

ÇANAKKALE (Habermetre) - Mersin Üniversitesi himayesinde yürütülen "Karış Karış Savunduk Adım Adım Yad Etmeye Gidiyoruz" projesi koordinatörleri, yürütme kurulu üyeleri ve Silifkeli Çanakkale Şehit torunları, Vali İlhami AKTAŞ'ı ziyaret etti.

Vali İlhami AKTAŞ, Proje koordinatörleri Prof. Dr. Murat YAKAR, Öğr. Gör. Azize EGEMEN, Öğr. Gör. Koray GİDİŞLİOĞLU, Öğr. Gör. Döndü CAN ile Proje Yürütme Kurulu Üyeleri Öğr. Gör. Yeliz HOŞMAN, Rıfat KARADUMAN, Volkan BALCI ve Çanakkale Şehit torunları ile bir süre görüşerek sohbet edip proje hakkında bilgi aldı.

Çanakkale'deki programlarına devam eden "Karış Karış Savunduk Adım Adım Yad Etmeye Gidiyoruz" Proje koordinatörleri Prof. Dr. Murat YAKAR, Öğr. Gör. Azize EGEMEN, Öğr. Gör. Koray GİDİŞLİOĞLU, Öğr. Gör. Döndü CAN ile Proje Yürütme Kurulu Üyeleri Öğr. Gör. Yeliz HOŞMAN, Rıfat KARADUMAN, Volkan BALCI ve Çanakkale Şehit torunları Vali İlhami AKTAŞ'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

"Karış Karış Savunduk Adım Adım Yad Etmeye Gidiyoruz" projesi kapsamında Çanakkale'ye gelen proje sorumluları ve Silifkeli Çanakkale Şehidi torunları Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanını ziyaret ederek gezecekler.

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