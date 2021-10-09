Mersin'deki 'Karaduvar Balık Festivali'nde 7 ton balık dağıtıldı

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MERSİN'de, Akdeniz Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Karaduvar Balık Festivali'ne yoğun katılım oldu. Festivalde 7 ton balık dağıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da katkısıyla Karaduvar sahilinde organize edilen 'Karaduvar Balık Festivali'ne Vali Ali İhsan Su ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın ile binlerce kişi katıldı. Festival, öğle saatlerinde sardalya balık-ekmek ikramı ile başladı. Festival kapsamında olta balıkçılığı yarışması, çeşitli çocuk aktiviteleri, söyleşiler, ödüllü yarışmalar ve gösteriler düzenlendi. Festivalde yaklaşık 7 ton balık dağıtıldı.

İrem Derici ve Ece Seçkin'in konser vereceği festivalde Dr. Ender Saraç da sardalya ve sağlık üzerine söyleşi gerçekleştirecek.