Mersin'de yem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de yem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de yem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yangın çıkan yem fabrikasında hasar oluştu.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, yangın çıkan yem fabrikasında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'ndeki yem fabrikasının keçi boynuzlarının yer aldığı bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yangını kontrol altına almasının ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

 İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev alev yandı

İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev alev yandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title