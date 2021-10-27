Mersin'de yem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, yangın çıkan yem fabrikasında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'ndeki yem fabrikasının keçi boynuzlarının yer aldığı bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yangını kontrol altına almasının ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.

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