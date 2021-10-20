Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tepeköy Mahallesi'nde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik iki adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 173 gram esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.