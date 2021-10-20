Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tepeköy Mahallesi'nde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik iki adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 173 gram esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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