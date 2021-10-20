Mersin'de TURKOVAC Faz-3 çalışmaları başladı

MERSİN (DHA) - YERLİ Covid-19 aşısı Turkovac, Faz-3 çalışmaları kapsamında Mersin Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde gönüllülere hatırlatma dozu olarak uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Kayseri Erciyes Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen TURKOVAC aşısında, Faz-3 çalışmasının Türkiye genelinde uygulanacağı 41 merkezden biri de Mersin oldu. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde TURKOVAC aşısı gönüllülere hatırlatma dozu olarak uygulanmaya başlandı.

TURKOVAC aşısının, inaktif bir aşı olduğu ve Sinovac aşısıyla aynı mekanizmada üretildiğini belirten Börekoğlu, "Aşamanın uzun bir takip süresi var. İnsanlar bu konuda rahat olsunlar. Çok yakın bir şekilde aşı uygulaması sonrasında da takip ettiğimiz bir dönem. Hastaları 6 ay kadar takip ediyoruz. İnaktif aşı olduğu için insanların mRNA aşısında olduğu gibi çekinecekleri bir durum söz konusu değil. Etkinliğini değerlendirdiğimiz, yaygın kullanıma geçmeden önceki son aşama bu. Bu açıdan önemli. Çalışma bittikten sonra takip süreçleri zaten kamuoyu ile paylaşılacak" diye konuştu.