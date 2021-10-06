Mersin'de taş ocağında devrilen kepçenin operatörü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de taş ocağında devrilen kepçenin operatörü yaralandı

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Mersin'de taş ocağında devrilen kepçenin operatörü yaralandı

Mersin'de taş ocağındaki çalışma sırasında kepçenin devrilmesi sonucu yaralanan operatör hastaneye kaldırıldı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de taş ocağındaki çalışma sırasında kepçenin devrilmesi sonucu yaralanan operatör hastaneye kaldırıldı.

Akdeniz ilçesi Puğkaracadağ Mahallesi'ndeki taş ocağında operatörlüğünü C.Ç'nin (21) yaptığı kepçe devrildi.

İş makinesinin altında kalan C.Ç, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından operatörü hastaneye kaldırdı.

Mersin'de taş ocağında devrilen kepçenin operatörü yaralandı

Mersin'de taş ocağında devrilen kepçenin operatörü yaralandı

Mersin'de taş ocağında devrilen kepçenin operatörü yaralandı

Mersin'de taş ocağında devrilen kepçenin operatörü yaralandı

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Vladimir Putin Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Düm Tek Tek Mustafa Keser Seren Serengil
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mersin'de taş ocağında devrilen kepçenin operatörü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 16:17:12. #1.12#