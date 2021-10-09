Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) ye ait sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) ye ait sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
D.K. idaresindeki 27 UM 206 plakalı otomobil, Yeni Mahalle'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.
Kazada yaralanan D.K., ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri