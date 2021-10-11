Mersin'de su altı tüfeğiyle yasa dışı avcılık yapan 3 kişiye 1635 lira ceza

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de su altı tüfeğiyle yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 3 kişiye 1635 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Anamur ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde su altı tüfeğiyle avlandığı tespit edilen 3 balıkçıya 1635 lira ceza kesildi.