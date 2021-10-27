Mersin'de sosyal hizmetler çalışanı rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı

TOROSLAR, MERSİN (İHA) - Mersin'de bir sosyal hizmet çalışanı, kurumdan yardım talebinde bulunan kişiden, talebine olumlu rapor verme karşılığında rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Toroslar Sosyal Hizmet Merkezinde görevli M.B.'nin bir vatandaştan rüşvet istediğine yönelik duyum alındı. Eylül ayı başında söz konusu vatandaşla görüşerek beyanını alan kurum yetkilileri, memur hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları M.B.'yi, sosyal yardım ödeneği bağlama vaadinde bulunduğu şahıstan kurum dışında rüşvet alırken suçüstü yakaladı.

Üzerinde bir miktar para da ele geçirilen şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya olayı doğrulayarak, soruşturmanın kendilerine gelen şikayet üzerine başlatıldığını söyledi. Topkaya, yakalandıktan sonra tutuklanan memurun aynı gün açığa alındığını ve hakkında idari soruşturma başlatıldığını belirtti. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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