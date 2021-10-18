Mersin'de 'sildenafil' operasyonu: 11 gözaltı - Haberler
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Mersin'de 'sildenafil' operasyonu: 11 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel
Mersin'de 'sildenafil' operasyonu: 11 gözaltı

MERSİN merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, Çin ve Hindistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen sildenafil maddesiyle cinsel içerikli macun, jel, krem ve çikolata ürettikleri belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

MERSİN (DHA) - MERSİN merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, Çin ve Hindistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen sildenafil maddesiyle cinsel içerikli macun, jel, krem ve çikolata ürettikleri belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ithalatı ve kullanımı Sağlık Bakanlığı iznine tabi olup, sadece ilaç yapımında kullanılan ve bakanlıkça yasaklanmasına rağmen Çin ve Hindistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 'sildenafil' maddesini bitkisel karışımlı macun içerisine katarak satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

?Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda farklı tarihlerde aralarında İstanbul, Ankara ve Çankırı'nın olduğu Mersin merkezli 4 ilde operasyonlar düzenlendi. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adresine yapılan baskınlarda, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, değişik gramaj ve markalarda cinsel içerikli 598 bin 160 macun, 3 bin 675 hap, jel, krem ve çikolata ile 410 kilo sildenafil maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Mersin'de 'sildenafil' operasyonu: 11 gözaltı

Mersin'de 'sildenafil' operasyonu: 11 gözaltı

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