Mersin'de 'sildenafil' operasyonu: 11 gözaltı

MERSİN (DHA) - MERSİN merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, Çin ve Hindistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen sildenafil maddesiyle cinsel içerikli macun, jel, krem ve çikolata ürettikleri belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ithalatı ve kullanımı Sağlık Bakanlığı iznine tabi olup, sadece ilaç yapımında kullanılan ve bakanlıkça yasaklanmasına rağmen Çin ve Hindistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 'sildenafil' maddesini bitkisel karışımlı macun içerisine katarak satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.