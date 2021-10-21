Mersin'de şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Mersin'de şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

M.Y. idaresindeki 65 EF 721 plakalı minibüs, Boztepe Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada M.Y. ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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