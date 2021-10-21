Mersin'de şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.Y. idaresindeki 65 EF 721 plakalı minibüs, Boztepe Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada M.Y. ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri