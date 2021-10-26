Mersin'de sahte para taşıyan 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Mersin'de sahte para taşıyan 2 kişi gözaltına alındı

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Mersin'de sahte para taşıyan 2 kişi gözaltına alındı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, sahte para taşıdıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, sahte para taşıdıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Üst aramalarında 100'er liralık banknotlar halinde toplamda 10 bin 300 lira sahte para bulunan zanlılar, gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıkça serbest bırakıldı, diğeri nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
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