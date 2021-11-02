Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, park halindeki 2 araç hasar gördü

Erdemli, Silifke ve Anamur ilçelerinde yer yer su birikintileri oluştu, sağanak esnasında trafik akışı yavaşladı

MERSİN - Mersin'de sağanak yağış ve rüzgar Yenişehir, Erdemli, Silifke ve Anamur ilçelerinde de etkili oldu. Rüzgar sebebiyle Yenişehir ilçesinde 2 aracın üzerine ağaç devrildi. Diğer ilçelerde ise yol güzergahları üzerinde yer yer su birikintileri oluşurken, sağanak esnasında trafik akışı yavaşladı.

Mersin'de sağanak yağış ve rüzgar etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Doğu Akdeniz Bölgesi için şiddetli yağış uyarısı yaptığı Mersin'de, sağanak yağış kent genelinde etkili oluyor. Rüzgar ve yağış nedeniyle Yenişehir ilçesinde devrilen ağaç park halinde bulunan iki aracın üzerine düştü. Ağaç, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kesilerek araçların üzerinden kaldırıldı.

Erdemli, Silifke ve Anamur ilçelerinde yol güzergahlarında yer yer su birikintileri oluştu. Sağanak esnasında Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde araç trafiği de yavaşladı. Bazı sokaklarda akarsular oluştu.