Mersin'de rafting yaparken botu alabora olan kişi boğuldu
AA / Ahmet Güler - Haberler | Güncel
Mersin'in Anamur ilçesinde rafting yaparken botunun alabora olması sonucu suya düşen kişi boğuldu.
ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde rafting yaparken botunun alabora olması sonucu suya düşen kişi boğuldu.
Göksu Nehri'ne açılan Savaş Erçal, botun dalgalar nedeniyle alabora olması sonucu suya düştü.
Görgü tanıklarınca haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, nehirde yaptıkları aramada Erçal'ın cansız bedenini buldu.
Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp kurumu morguna götürüldü.
AA / Ahmet Güler - Son Dakika Haberleri