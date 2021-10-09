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Prefabrik ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde tek katlı prefabrik evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde tek katlı prefabrik evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sebil Mahallesi Uzunçardak mevkisindeki Reyhan Aygün'e ait inşaatı kısa süre önce tamamlanmış olan kimsenin bulunmadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ile çevresinde bulunan odunluk ve kümes kullanılamaz hale geldi.

Kümesteki hayvanlar da yangında telef oldu.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, ev sahiplerinin kundaklama iddiası üzerine çalışma başlattı.

Prefabrik ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Prefabrik ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Prefabrik ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Prefabrik ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Prefabrik ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Prefabrik ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Prefabrik ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: Prefabrik ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Haberler
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