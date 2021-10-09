Mersin'de PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
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Mersin'de PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Mersin'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü Pkk'nın dağ kadrosuyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı olduğu ve bir dönem örgüt bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen, 7 Ekim'de Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda yakalanan zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından 7 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada, PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı olduğu ve bir dönem örgüt içinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen zanlının operasyonla gözaltına alındığı bildirilmişti.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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