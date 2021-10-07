Mersin'de PKK/KCK operasyonuna 1 gözaltı - Haberler
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Mersin'de PKK/KCK operasyonuna 1 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel

MERSİN'de, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK'lı olduğu tespit edilen, ismi açıklanmayan 1 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, kırsal kadro ile bağlantısı olduğu ve örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü saptanan şüpheliyi, Akdeniz ilçesindeki adresine düzenlenen baskınla gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ele geçirilen dijital malzeme ve dokümanlara el konuldu. Şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Mersin'de PKK/KCK operasyonuna 1 gözaltı

Mersin'de PKK/KCK operasyonuna 1 gözaltı

Mersin'de PKK/KCK operasyonuna 1 gözaltı

Mersin'de PKK/KCK operasyonuna 1 gözaltı

Mersin'de PKK/KCK operasyonuna 1 gözaltı
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