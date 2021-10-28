Mersin'de patisi ve kulağı kopan kedi yavrusu tedavi edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de patisi ve kulağı kopan kedi yavrusu tedavi edildi

AA / Derviş Çömez - Haberler | Güncel
Mersin'de patisi ve kulağı kopan kedi yavrusu tedavi edildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde patisi ve kulağı kopmuş halde kutuda belediye önüne bırakılan kedi yavrusu, yaklaşık 3 ay süren tedavinin ardından hayata tutundu.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde patisi ve kulağı kopmuş halde kutuda belediye önüne bırakılan kedi yavrusu, yaklaşık 3 ay süren tedavinin ardından hayata tutundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3 ay önce belediye binası önüne bırakılan kedi yavrusunun, patisi ve kulağının kopmuş olduğu belirlendi.

Başkan Mükerrem Tollu'nun talimatıyla tedavisine başlanan kedi, veterinerler gözetiminde kontrollerden geçirildi. Bu süreçte cerrahi operasyonlarla yaraları sarılan kedi, tedaviyle yaşam mücadelesini kazandı.

İyileşerek hayata tutunan kedi yavrusuna "Amazon" adı verildi.

Mersin'de patisi ve kulağı kopan kedi yavrusu tedavi edildi

Mersin'de patisi ve kulağı kopan kedi yavrusu tedavi edildi

Mersin'de patisi ve kulağı kopan kedi yavrusu tedavi edildi

Mersin'de patisi ve kulağı kopan kedi yavrusu tedavi edildi

AA / Derviş Çömez - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title