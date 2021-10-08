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Mersin'de Patili Dostların Festivali: Pati Fest

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Mersin'de Patili Dostların Festivali: Pati Fest

browser hatası supports HTML5 videoBüyükşehir Belediyesi'nin Mersin'de yaşayan patili dostlar için düzenlediği Pati Fest, 10 Ekim Pazar günü Fenerbahçe Meydanı'nda yapılacak.

MERSİN (Habermetre) - browser hatası supports HTML5 video

Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin'de yaşayan patili dostlar için düzenlediği Pati Fest, 10 Ekim Pazar günü Fenerbahçe Meydanı'nda yapılacak. Patili dostları hayvanseverlerle buluşturacak festivalde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla sahiplendirme etkinliği gerçekleştirilecek. Söyleşi ve gösterilerin yapılacağı etkinlik, konser ve dans gösterileri ile renklenecek.

Etkinlik, Kaşlı Geçici Bakımevi'nde patili dostların beslenmesi ile başlayacak

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi öncülüğünde gerçekleştirilecek Pati Fest, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanseverlerle yapılacak besleme etkinliği ile başlayacak. Etkinlik kapsamında 10 Ekim Pazar günü 09. 00-12. 00 saatleri arasında bakımevinde yaşayan patili dostlar hayvanseverler tarafından beslenecek.

Söyleşilerle, hayvanseverler bilgilenecek

Saat 15. 00'te Fenerbahçe Meydanı'nda devam edecek festivalde konuk Veteriner Hekim Mehmet Tabur'un gerçekleştireceği söyleşinin ardından saat 16. 00'da Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Bilgehan Taha Solak hayvan hakları üzerine detaylı bilgilendirme yapacak.

Festivalin en önemli etkinliklerinden biri de Başkan Seçer'in katılımıyla yapılacak olan sahiplendirme etkinliği olacak. 17. 30'da yapılması planlanan etkinlikte, evcil hayvan beslemek isteyen ancak emin olamayan ve bilgi almak isteyenlere Büyükşehir'in veteriner hekimleri yardımcı olacak. Hayvanseverler, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde sahiplendirilmeyi bekleyen kedi ve köpeklerden sahiplenebilecek.

Büyükşehir'in arama-kurtarma köpekleri Pati Fest'i gösterileri ile renklendirecek

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonlarda itfaiye erlerine destek ekip olarak görev yapan arama-kurtarma köpekleri de festivalde yerini alacak ve gösteri gerçekleştirecek.

Festivalde söyleşi gerçekleştirecek bir diğer isim de Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görev yapan Veteriner Hekim Mustafa Ersen Bebek olacak. Bakımevi hakkında genel bilgiler verecek olan Bebek, kısırlaştırma ve sahiplendirme konularında katılımcıları bilgilendirecek. Festival, Şimal ve Orkestrası'nın vereceği konser ile sona erecek.

Yayın Tarihi: 8. 10. 2021 08: 18: 01

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