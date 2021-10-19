Mersin'de özel halk otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı: 20 yaralı - Haberler
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Mersin'de özel halk otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı: 20 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mersin'de özel halk otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı: 20 yaralı

MERSİN'de, özel halk otobüsü ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

MERSİN'de, özel halk otobüsü ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 33 H 0013 plakalı özel halk otobüsü, 33 M 0444 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 20 kişiden 13'ü sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken, 7'si ise ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle bulvarda trafik akışı bir süre kontrollü şekilde sağlandı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Mersin'de özel halk otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı: 20 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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