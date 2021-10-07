Mersin'de oyun alanında akıma kapılan çocuğun ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, restoranın oyun alanındaki oyuncak helikopterden akıma kapılan 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili tutuksuz 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan restoran çalışanları M.S. ve E.U. ile tarafların avukatları katıldı. Diğer sanıklar işletme sahibi F.A, oğlu H.A, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı D.Ü.D. ile iş yeri hekimi T.K. duruşmaya gelmedi.

Duruşmada okunan bilirkişi raporuna göre, sanıklardan işletme sahibi F.A. ve oğlu H.A'nın asli kusurlu, çalışanlar M.S. ve E.U'nun da tali kusurlu bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Sanık M.S. rapora karşı savunmasında, hakkındaki iddiaları reddederek, "Restoran çok büyük bir alan. Benim garson olarak çalıştığım yer oyun alanından uzakta. Ben kendi bölgemin işleri ve temizliğiyle uğraşıyorum. Oyun parkındaki helikopterin fişi çekiliydi, kullanılmıyordu. Oyun parkında olay günü yaklaşık 25 çocuk vardı ancak helikopter makinesi fişe takılı değildi. Atıl olarak duruyordu." ifadesini kullandı.

Diğer sanık E.U. da olayda kusurunun olmadığını ileri sürdü.

Mütalaada 4 sanığın cezalandırılması istendi

Mahkeme savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, F.A, H.A, M.S. ve E.U'nun "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu. Savcı, diğer 2 sanığın ise beraatine karar verilmesini talep etti.

Hakim, sanık avukatlarının savunma için ek süre istemesi üzerine duruşmayı 12 Ekim'e erteledi.

Mersin'de 30 Ağustos 2019'da merkez Toroslar ilçesindeki restorana giden ailenin 5 yaşındaki kızı Duru T, oyun alanında elektrik akımına kapılmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili restoran işletmecisi anne ve oğlu, iki restoran çalışanı, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi hakkında dava açılmıştı.