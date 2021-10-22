Mersin'de metruk binada izinsiz kazıya soruşturma - Haberler
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Mersin'de metruk binada izinsiz kazıya soruşturma

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de metruk binada izinsiz kazıya soruşturma

Mersin'in Tarsus ilçesinde, metruk bir binada izinsiz kazı yapıldığı ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, metruk bir binada izinsiz kazı yapıldığı ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, metruk bir binanın içerisinde uzun süredir kazı faaliyeti yürütüldüğü bilgisine ulaşan polis ekipleri, çalışma başlattı.

Kazının üstünün kapatıldığını belirleyen ekipler, ikametin bahçesinde de 2 metre eninde, 10 metre derinliğinde çukur açıldığını tespit etti.

İzinsiz kazıyla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Mersin'de metruk binada izinsiz kazıya soruşturma

Mersin'de metruk binada izinsiz kazıya soruşturma

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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