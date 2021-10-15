MERSİN (Habermetre) - MERSİN'DE "MAKİNE VE EKİPMAN TESLİM TÖRENİ" DÜZENLENDİTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tkdk Mersin İl Koordinatörlüğü tarafından yüzde 65 hibeyle desteklenen "Makine ve Ekipman Teslim Töreni"ne katıldı. Pakdemirli, Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince, Silifke ilçesindeki Atayurt Hal Kompleksi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Anadolu'nun buğdayın anavatanı olduğunu, koyun ve keçinin bu coğrafyanın kültürü, tadı ve tuzu olduğunu söyledi. Bu toprakların değerlerini korumaya, geliştirmeye dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edeceklerini ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu: "Son 19 yılda sağladığımız destekler ve yeni projelerle küçükbaş sayımızda önemli artışlar sağladık. Bu dönemde, koyun sayımızı yüzde 80 artışla 45, 2 milyon başa, keçi sayımızı yüzde 81 artışla 12, 2 milyon başa, toplam küçükbaş hayvan sayımızı da yüzde 80 artışla 57, 4 milyon başa çıkardık. "Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından yem, su tankeri ve römork desteği alan çiftçilere hediye çeklerini takdim etti. TKDK, Birliğin projesini IPARD II - 9. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında yüzde 65 hibe ile desteklemişti.

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