MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" operasından uyarlanan rejili konserin prömiyerini gerçekleştirecek.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim Salı saat 20.00'de Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserin rejisörlüğünü Melih Öztürk yapacak.

Orkestra şefliğini Davide Damiani, koro şefliğini Anıl Aydın'ın yapacağı eserin koreografisini Berna Turhan İleri, dekor ve kostüm tasarımını Hatice Kaptı, ışık tasarımını Barış Aslan üstlenecek.

Tek perdelik rejili konser formatıyla ilk kez sahnelenecek olan "La Traviata" eserinin anlatımı Volkan Severcan tarafından yapılacak.

MDOB sanatçıları Bülent Bezdüz, Nihan Çetin Aydın, Tolga Erden, Özlem Pamuk, Onur Polat, Hakan Yıldız ve Korhan Dinçer ile İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Eylem Demirhan Duru ve Cengiz Sayın konserde solist olarak sahne alacak.