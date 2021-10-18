Toroslar ilçesinde, yetiştirilen kivinin üretim ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla festival düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çağlarca Mahallesi'nde hasat dönemi başlayan kivinin üretim ve tanıtımını arttırmak amacıyla organize edilen festivalde, kividen yapılan yiyeceklere dikkat çekildi.

Halkoyunları ekibinin gösterdiği sunduğu festivalde, bazı sanatçılar da konser verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, alternatif tarım ürünlerinde yeniliğe açık bir ilçe olduklarını belirterek, üretimin her zaman yanında olup desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Festivale, MHP milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz da katıldı.