Mersin'de kadın üreticilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi - Haberler
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Mersin'de kadın üreticilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de kadın üreticilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Mersin'de, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından "Türkiye'de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İnsana Yakışır İş Fırsatları" projesi kapsamında kadın üreticilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından " Türkiye'de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İnsana Yakışır İş Fırsatları" projesi kapsamında kadın üreticilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ILO ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen eğitim, İhsaniye Mahallesi'nde düzenlendi.

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Naci Yıldız ve ILO Ulusal Program Uzmanı Salih Gökçe Görgeç'in de katıldığı eğitimlerde, mahallede yaşayan kadın üreticiler çeşitli konularda bilgilendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ILO'nun hassasiyet gerektiren gruplara ulaşarak çeşitli projeler ürettiğini ifade etti.

ILO'nun Akdeniz'de tarım alanında çalışan kadın üreticilere de ulaştığını aktaran Gültak, bilgilendirme ve farkındalık yaratma amacıyla düzenlenen eğitimlerde emeği geçenlere teşekkür etti.???????

Mersin'de kadın üreticilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Mersin'de kadın üreticilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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