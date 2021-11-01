Mersin'de kaçak 3 milyon 210 bin makaron ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de kaçak 3 milyon 210 bin makaron ele geçirildi

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin'de kaçak 3 milyon 210 bin makaron ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde bir tırda kaçak 3 milyon 210 bin makaron ele geçirildi.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde bir tırda kaçak 3 milyon 210 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, saha çalışmasında bir tırın kaçak makaron taşıdığını tespit etti.

Tırdaki aramada, 3 milyon 210 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili B.B. gözaltına alındı.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title