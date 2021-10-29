iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Kaza yapan tırlardan görünüm İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü kurtarması Sağlık ekiplerinin yaralı sürücüyü ambulansa taşınması Mersin'de iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandıMersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Kaza yapan tırlardan görünüm
İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü kurtarması
Sağlık ekiplerinin yaralı sürücüyü ambulansa taşınması Mersin'de iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşobası Mahallesi'nde meydana gelen kazada, İbrahim Gökkaya yönetimindeki 33 AGK 746 plakalı tır ile Ömer Kocaoğlu idaresindeki 33 BYT 05 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Kocaoğlu bulunduğu yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis, ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri direksiyonda sıkışan sürücüyü kısa sürede bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardında hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.