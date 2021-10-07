Mersin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı - Haberler
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Mersin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak mahallesi 1747 sokakta iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 9 kişi yaralandı.

Yaralılar özel araç ve ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mersin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı - Haberler
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