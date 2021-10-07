Mersin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.
Fevzi Çakmak mahallesi 1747 sokakta iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 9 kişi yaralandı.
Yaralılar özel araç ve ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri