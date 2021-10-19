Mersin'de ihtiyaç sahiplerine yönelik "Un Dağıtım Projesi" hayata geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirilen Un Dağıtım Projesi kapsamında 64 bin aileye 640 bin kilogram un dağıtılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından "Hamurumuzda dayanışma var" sloganıyla hazırlanan projede, 13 ilçede yaşayan dar gelirli ailelere un dağıtımına başlandı.

Projeyle 64 bin aileye, 5'er kiloluk ikili paketler halinde 640 bin kilogram un dağıtımı yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, evinde ekmek yapma koşullarına sahip vatandaşlara un yardımında bulunduklarını belirterek, vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.???????