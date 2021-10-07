Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 eski askeri öğrenci yakalandı
Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 eski askeri öğrenci gözaltına alındı.
MERSİN (AA) - Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 eski askeri öğrenci gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) personel temini sınavlarında "avantajlı kodlama" yöntemiyle kuruma yerleştirilen eski askeri öğrencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında kent merkezinde 7, Silifke ve Bozyazı ilçelerinde de birer zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Adreslere düzenlenen operasyonda 8 eski askeri öğrenci gözaltına alındı.
Zanlıların evlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Adresinde bulunamayan bir şüpheli aranıyor.