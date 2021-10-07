Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 eski askeri öğrenci yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 eski askeri öğrenci yakalandı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 eski askeri öğrenci yakalandı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 eski askeri öğrenci gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 eski askeri öğrenci gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) personel temini sınavlarında "avantajlı kodlama" yöntemiyle kuruma yerleştirilen eski askeri öğrencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında kent merkezinde 7, Silifke ve Bozyazı ilçelerinde de birer zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 8 eski askeri öğrenci gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan bir şüpheli aranıyor.

Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 eski askeri öğrenci yakalandı

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye talebi reddedildi

ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye talebi reddedildi

 BYLOCK'UN LİSANS SAHİBİ KEYNES: BENİ 'ÇAYCI MEHMET' GİBİ DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ, HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK (2)

BYLOCK'UN LİSANS SAHİBİ KEYNES: BENİ "ÇAYCI MEHMET" GİBİ DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ, HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin İbrahim Aydemir Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ersun Yanal Serdar Aziz Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 eski askeri öğrenci yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 13:46:50. #1.12#