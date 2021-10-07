Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı - Haberler
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Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

MERSİN'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 eski askeri öğrenci gözaltına alındı.

MERSİN (DHA) - MERSİN'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 eski askeri öğrenci gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) personel temini amacıyla yapılan Öğrenci Seçme Mülakat Sınavlarında, aday numaralarının örgütün mahrem yapılanmasında yer alan mahrem imamlar tarafından kodlanıp, komisyonda görev alan örgüt mensuplarına bildirilerek, sınavlarda diğer adaylara göre avantaj elde edip, askeri okula girdiği değerlendirilen kişileri belirledi. Ekipler, Mersin'de 7, Silifke ilçesinde 1 ve Bozyazı ilçesinde de 1 kişi olmak üzere toplam 9 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, 8 eski askeri öğrenciyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında ele geçirilen çok sayıda dijital materyal, incelemeye alındı.Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ederken, adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

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