MERSİN (İHA) - Mersin'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

MERSİN - Mersin polisinin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın mahrem sorumlularına yönelik yaptığı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY örgüt mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda, Türk Silahlı Kuvvetlerine personel temini amacıyla yapılan öğrenci seçme mülakat sınavlarında, aday numaralarının örgütün mahrem yapılanmasında yer alan sorumlular tarafından kodlandığı ve komisyonda görev alan örgüt mensuplarına bildirildiği, sınavlarda diğer adaylara göre avantaj elde ettikleri, bu yöntemle örgüt tarafından birçok kişinin Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirildiği belirlendi. Bunun üzerine hakkında gözaltı kararı verilen 9 kişinin yakalanması için eş zamanlı şafak operasyonu yapan ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.