Mersin'de felçli kadının yol sorunu çözüldü - Haberler
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Mersin'de felçli kadının yol sorunu çözüldü

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de felçli kadının yol sorunu çözüldü

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, geçirdiği kaza nedeniyle felç olan 38 yaşındaki kadının evinin önündeki yol sorunu, belediye ekiplerince çözüme kavuşturuldu.

ÇAMLIYAYLA, MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, geçirdiği kaza nedeniyle felç olan 38 yaşındaki kadının evinin önündeki yol sorunu, belediye ekiplerince çözüme kavuşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, Sebil Mahallesi'nde yaşayan ve 199 yılında ağaçtan düşmesi sonucu felç olan Ayşe Kırdağ'ın evinin önündeki bozuk yolun asfaltlanması talebi üzerine harekete geçti.

Ekipler, evin önündeki asfalt dökerek onarım çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayşe Kırdağ, evinin önündeki sokağa uzun yıllardır çıkamadığını belirterek, "Yıllardır engelliyim. Yol yapılmıyordu. Çıkamıyordum yola, toz ve taş vardı. Şu an yapıldı. Artık akülü aracımla gezebilirim." ifadesini kullandı.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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