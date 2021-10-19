Mersin'de evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'de, evlerden ziynet eşyası ve para çaldığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesince, Toroslar ve Akdeniz ilçelerindeki evlerden 2 altın bilezik, künye ve yüzük ile 6 bin lira çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği evlerin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin B.B. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan B.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlının, hırsızlık yaptığı evlere giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı.