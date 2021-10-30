Mersin'de evden ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de evden ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de evden ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Mersin'in Toroslar ilçesinde evde çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde evde çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Yüksekoluk Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yakındaki ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter, 4 arazöz ve 25 orman işçisi sevk edildi.

Bölge sakinlerinin de çalışmalara destek verdiği yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev ve yanındaki ahırda hasar oluştu.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
Esenyurt'ta fabrika yangını! İçeride mahsur kalanlar var

Esenyurt'ta fabrika yangını! İçeride mahsur kalanlar var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title