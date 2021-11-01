Mersin'de eski karısını tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı
AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Mersin'in Silifke ilçesinde eski karısını av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı.
MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde eski karısını av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Göksu Mahallesi Feyyaz Bilgen Köprüsü'nde yürüyüş yapan H.G, eski kocası D.Y'nin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu yaralandı.
H.G, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan D.Y, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri
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