Mersin'de eski karısını tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler
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Mersin'de eski karısını tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Mersin'de eski karısını tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde eski karısını av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde eski karısını av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Göksu Mahallesi Feyyaz Bilgen Köprüsü'nde yürüyüş yapan H.G, eski kocası D.Y'nin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu yaralandı.

H.G, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan D.Y, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri
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