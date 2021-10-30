Mersin'de En Güzel Şarkılar Cumhuriyet İçin Söylendi

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünde 'Cumhuriyet Hepimizin, Konser Hepimizin' sloganıyla düzenlediği konserlerle vatandaşlar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. 28 Ekim'de Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Athena konserinin ardından 29 Ekim'de ise Mor ve Ötesi ile Necati ve Saykolar, Özgecan Aslan Meydanı'nda sahne aldı. Binlerce Mersinlinin akın ettiği konsere, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte katıldı. Başkan Seçer, sanatçılara çiçek takdim etti.

Mersin'de dolu dolu bayram coşkusu

Başkan Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte ilk olarak sabah saatlerinde Mersin Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törene katıldı. Akşam saatlerinde ise Mersin Askeri Gazino Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen 'Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne katılan Başkan Seçer, ardından Necati ve Saykolar ile Mor ve Ötesi konserine geçti.

"Cumhuriyet'in özü, içi umut ve sevgi doludur. Bayramınız kutlu olsun"

Mor ve Ötesi grubuna çiçek takdim ederek, coşkulu kitleye "Bakıyorum keyfiniz yerinde. Her şey güzel mi? " diye soran Başkan Seçer'e vatandaşlardan "Evet" cevabı geldi. Seçer, "Biz zaten her şey güzel olacak demiştik. Güzel oluyor mu? Çok daha güzel olacak, size söz veriyorum. Sevgili Harun; ben Ekşi Sözlük'te okudum, sizin şarkılar için diyor ki; 'Mor ve Ötesi'nin şarkıları bir kaza raporu gibidir. Haysiyetli bir aşkın kaza raporu gibidir. Ama o şarkılar ki içi umut ve sevgi doludur. ' Bugün Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet'in özü, içi umut ve sevgi doludur. Bayramınız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet" diye konuştu.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını anarak konuşmasını sürdüren Başkan Seçer, "İşte Mersin. Mersin, Atatürk'ün kenti" dedi. Seçer, Mor ve Ötesi'ne, "Mersin'e çok güzel bir gece yaşatıyorlar, siz sevgili evlatlarımıza. Sağ olun, var olun" sözleri ile teşekkür ederek konuşmasını bitirdi. Coşkulu kalabalıktan 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganları yükseldi.

"Bizi davet ettiği için Başkan'a çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir akşam oldu"

Mor ve Ötesi'nin solisti Harun Tekin, "Bizi davet ettiği için Başkan'a çok teşekkür ederiz huzurlarınızda. Çok güzel bir akşam oldu" dedi.

Tekin, konserin devamında yaptığı konuşmada ise, "Başkan çok güzel bir şey söyledi. Gerçekten bu hayattan zevk ve keyif almak, birlikte burada mutlu olmak, böyle meydanlarda kızlı erkekli şarkılar söylemek, dans etmek, zıplamak; bütün bunlar da Cumhuriyet. Biz neşemizi, coşkumuzu, yaşama sevincimizi hiçbir şekilde kaybetmedik. Bunun için çok uğraşılmış olabilir geçtiğimiz zor yıllarda ama hiç kimse bizden yaşama sevincimizi, umudumuzu, inadımızı, neşemizi alamaz. Dolayısıyla sizden şimdi şöyle bir ricada bulunacağım. Öyle bir koro yapalım ki Mersin bunu yıllarca konuşsun" dedi.

Necati ve Saykolar: "Mersin'de olmaktan çok mutluyuz"

Anadolu Rock müziğin sevilen gruplarından Necati ve Saykolar, Mersin'de Cumhuriyet coşkusunu yükseltti. Eğlenceli sahne performansıyla gençlerin beğenisini toplayan grup, "Fırtına" şarkısıyla başladığı konserde Barış Manço, Aşık Mahzuni Şerif ve Neşet Ertaş gibi usta sanatçıların eserlerini seslendirdi. Konser sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, gruba çiçek takdiminde bulundu.

Necati ve Saykolar grubunun solisti Necati Karadayı, milli günlerde onur ve gururla sahne aldıklarını belirterek, Mersin'de olmanın da ayrı bir güzellik yarattığını söyledi. Karadayı, "Çünkü her zaman bilinç açısından farkındalık yaratan illerin arasında Mersin oldu. Biz de burada olmaktan çok mutluyuz ve Cumhuriyeti'mizin 98. yılını da gönülden coşkuyla kutlamaya hazırız" dedi.

Mersin'de sahne almanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen bas gitarist Barış Sanlısoy, "Bu özel ve coşkulu günde bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ederiz. Hep birlikte bu güzel ve anlamlı günü eğlenerek geçireceğiz inşallah. Her sene bu coşkunun artarak devam etmesini istiyorum" sözlerini kullandı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sahne almanın kendilerine farklı bir motivasyon sağladığını belirten gitarist Alper Kayman, "Biz zaten eğlenceli bir grubuz ama Cumhuriyet Bayramı'nda Mersin'de sahne almak bizim için ayrı bir motivasyon olduğundan dolayı bundan sonrasını seyirci düşünsün. Çünkü biz çok fena eğlendireceğiz" diye konuştu.

Sanat alanında pandemiden dolayı zor bir süreç geçirildiğini vurgulayan baterist Serhat Ergür, "Her sektörde sıkıntılar yaşandı. Tüm dünyada böyle bir şeyin bir daha yaşanmamasını diliyorum. Bugünleri geride bırakalım. Bugün de güzel Mersin'imizde bir milat olsun. Güzel bir başlangıç olsun inşallah. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz bizleri ağırladıkları için" ifadelerini kullandı.

Grubun piyanisti Sezer Süngü ise "Bu anlamlı günde Mersin'de olmaktan onur duyuyorum. İnşallah güzel bir konser geçireceğiz. Mersin'i seviyoruz" dedi.

Vatandaşlar coşku dolu konserleri değerlendirdi: "Çok mutluyuz"

Konsere minik torunu ile gelen Zülfo Belice, "Cumhuriyet'e yakışır 29 Ekim Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz. Çok güzel oldu. Konsere torunumu getirdim. Çok güzel yoğunluk var. İnşallah hep böyle olmasını istiyorum. Böyle giderse inşallah şimdiki gençlerin Cumhuriyet'e daha güzel sahip çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.

Keyifli bir konser geçirdiklerini ifade eden Zeynep İyidoğan, "Konser çok güzel, çok eğlenceli. Bu grubu çok beğendik. Gerçekten çok güzeldi. Ortam iyi, gençler yoğunlukta. İlk defa dinliyorum ama gerçekten çok hoşuma gitti. Bundan sonra hep dinlerim artık" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e düzenlenen konserlerden dolayı teşekkür eden Kadir Baran Doğan, "Gençleri düşünüyor, böyle organizasyonlar yapıyor. Mesela Bahar Konserleri oldu. Biz bu konserleri çok seviyorduk. Bittiği için üzgünüz. Vahap Seçer'i cidden çok seviyoruz. Çok iyi Belediye Başkanı oldu" dedi.

Mert Kelleci ise "Arkadaşlar olarak Vahap Bey'e çok teşekkür ediyoruz, bizi böyle bir konserle buluşturdu. Evdeydik, çok üzgündük, sağ olsun moralimizi düzeltti. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'Aydınlığa Yürüyoruz' pankartıyla kortej yürüyüşü yapıldı

Gün içerisinde Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde de kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi. İlk olarak Cumhuriyet Gösteri Merkezi'nde spor etkinlikleri yapıldı. 7'den 70'e her yaştan Mersinli, Meydan'da kurulan alanlarda spor aktivitelerine katıldı.

Akşam saatlerinde ise HiltonSA önünden Kültür Park boyunca konser alanına doğru kortej yürüyüşü yapıldı. "Aydınlığa Yürüyoruz" pankartının açıldığı, Türk bayrakları ve meşalelerin taşındığı yürüyüşe; CHP Milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, CHP Mersin il ve ilçe örgütü üye ve temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Yayın Tarihi: 30. 10. 2021 09: 14: 13

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