Mersin'de elektrik ne zaman gelecek? Toroslar Edaş elektrik kesintisi ne zaman gelir?

MERSİN (Haberler.com) - MERSİN Toroslar Edaş ( Haberler.com) - 30 Ekim Cumartesi günü Mersin'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 30 Ekim'de Mersin'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Mersin'de elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Mersin'de elektrik ne zaman gelecek? Mersin'de elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Mersin'de elektrikler ne zaman gelecek? Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

MERSİN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Şu anda Mersin'de planlanan elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

Mersin planlı-plansız güncel elektrik kesintileri listelenmiştir.

Arıza bilgileri Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. verilerine dayanmaktadır.

Kesintiden etkilenen mahalle bilgileri listede yer almaktadır.

Mahallenizin listede olmadığını düşünüyor iseniz yakın mahalleleri de kontrol etmenizi öneririz.

Plansız elektrik arızaları genelde beklenmeyen durumlarda birden oluşur, haberini yayınlamamız zaman alabilir.

Planlı elektrik kesintilerinde haber de belirtilen mahalle veya sokağın hepsini kapsamayabilir.

MERSİN'DE YAŞANAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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