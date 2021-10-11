Mersin'de 'Dünya Kız Çocukları Günü' kutlandı - Haberler
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Mersin'de 'Dünya Kız Çocukları Günü' kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Mersin'de 'Dünya Kız Çocukları Günü' kutlandı

Mersin'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Hakları Çocuk Komitesince, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

MERSİN (İHA) - Mersin'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Hakları Çocuk Komitesince, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gün dolayısıyla Atatürk Caddesi üzerindeki Atatürkevi ve Forum AVM'de stant kurulurken, Büyükşehir Belediye Bandosu marşlar çaldı, çocuklar şiir okudu, Silifke Folklor Ekibi ise gösteri sundu.

Atatürkevi önündeki etkinlikte konuşan İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, Birleşmiş Milletler tarafından 11 Ekim tarihinin 'Dünya Kız Çocukları Günü' ilan edildiğini hatırlattı. Türkiye'de de her yıl 11 Ekim'in 'Dünya Kız Çocukları Günü' olarak kutlandığını kaydeden Sarı, "Anayasamız ve yasalarımızla tüm çocuklarımızın korunması, özellikle kız çocuklarımızın küçük yaşta evlendirilmemesi güvence altına alınmıştır. Son yıllarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız yürüttüğü projelerle kız çocuklarımız başta olmak üzere tüm çocukların sağlıklı koşullarda yetiştirilmesi ve okutulmasını temel devlet politikası olarak benimsemiştir. Bakanlığımızın ve Valiliğimizin desteğiyle tüm illerde olduğu gibi Mersin'de de özellikle çocuk işçiliğinin önlenmesi ve çocukların sokağın riskinden korunması için çocuk koruma mobil ekipleri oluşturulmuştur. Sosyal Hizmet Merkezlerimizle eş güdüm içinde yürütülen çalışmalar sonucu sokakta çalışan çocuk sayısı büyük oranda azalmıştır" dedi.

Yürütülen bu çalışmalarla, kız çocukları başta olmak üzere tüm çocukların okullaştırılmasını ve sağlıklı bireyler olarak yaşamasını, aile bütünlüğünün korunmasını hedeflediklerini ifade eden Sarı, "Kız çocuklarımızın korumasının en iyi yolu eğitimden geçmektedir. Kız çocukları okula gidebildiklerinde hem kendileri hem de aileleri için daha iyi bir yaşamın temellerini atma imkanına sahip olacaklardır. Bu konuda tüm toplumumuzun ve özellikle ailelerimizin de bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır" diye konuştu. - MERSİN

Mersin'de 'Dünya Kız Çocukları Günü' kutlandı

Mersin'de 'Dünya Kız Çocukları Günü' kutlandı

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Haber: Mersin'de 'Dünya Kız Çocukları Günü' kutlandı - Haberler
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