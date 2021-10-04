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Mersin'de Dünya Çocuk Günü kutlandı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de Dünya Çocuk Günü kutlandı

Mersin'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk Hakları Çocuk Komitesince Dünya Çocuk Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

MERSİN (AA) - Mersin'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk Hakları Çocuk Komitesince Dünya Çocuk Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Komiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki Atatürk Evi önünde düzenlenen kutlama programında, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Yaklaşık 150 çocuğun ellerinde taşıdığı Türk bayraklarıyla katıldığı etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Silifke Folklor Ekibi tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı.

Etkinlikte konuşan Mersin Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, Dünya Çocuk Günü'nü büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirterek, çocukların yaşamlarını daha iyi koşullarda sürdürmesini sağlamakla sorumlu olduklarını ifade etti.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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