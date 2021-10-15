Mersin'de çocuklara trafik eğitimi verildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere Trafik Dedektifi Projesi kapsamında eğitim verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bazı okullarda trafik eğitimi düzenlendi.

Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Okşan Dal tarafından verilen eğitimlerde, çocuklara, trafik ışığı, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere boyama kitabı, cetvel ve trafik dedektif kartı dağıtıldı.