Mersin'de çocuğun oyun alanındaki ölümüne ilişkin davada 4 sanığa hapis cezası

MERSİN (AA) - Mersin'de, restoranın oyun alanındaki oyuncak helikopterden akıma kapılan 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili tutuksuz 6 sanığın yargılandığı davada, işletme sahibi ve oğlu ile 2 çalışana hapis cezası verildi.

Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı, taraf avukatları geldi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin olayda kusurlarının olmadığını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Hakim, sanıklardan işletme sahibi F.A. ve oğlu H.A'ya "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl 4'er ay, restoran çalışanları M.S. ve E.U'ya da aynı suçtan 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. F.A. ve H.A'nın cezası 24'er bin lira, diğer sanıkların cezaları da 15'er bin lira para cezasına çevrildi.

Mahkeme hakimi, diğer sanıklar iş sağlığı ve güvenliği uzmanı D.Ü.D. ile iş yeri hekimi T.K'nin ise beraatine karar verdi.

Mersin'de 30 Ağustos 2019'da merkez Toroslar ilçesindeki restorana giden ailenin 5 yaşındaki kızı Duru T, oyun alanında elektrik akımına kapılmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili restoran işletmecisi anne ve oğlu, iki restoran çalışanı, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi hakkında dava açılmıştı. Olayla ilgili bilirkişi raporunda, sanıklardan işletme sahibi F.A. ve oğlu H.A'nın asli kusurlu, çalışanlar M.S. ve E.U'nun da tali kusurlu bulunduğu belirtilmişti.