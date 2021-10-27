AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir çiftliğin samanlığında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.