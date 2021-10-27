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Çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir çiftliğin samanlığında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi

Çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi

Çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi

Çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi

Çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi

Çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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