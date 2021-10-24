Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle söndürüldü.
MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle söndürüldü.
Tekmen Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye arazözlerle çok sayıda ekip yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.??????
AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri