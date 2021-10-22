Mersin'de büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

ÇAMLIYAYLA, MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, bir ahırdan büyükbaş hayvan çaldığı ileri sürülen zanlı, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Körmenlik Mahallesi'ndeki ahırdan 3 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi, hayvanları başka kente götürmek için kamyonete yüklerken suçüstü yakaladı.

Zanlı, jandarmaya götürüldü, hayvanlar ise sahibine teslim edildi.