Mersin'de büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, bir ahırdan büyükbaş hayvan çaldığı ileri sürülen zanlı, gözaltına alındı.
ÇAMLIYAYLA, MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, bir ahırdan büyükbaş hayvan çaldığı ileri sürülen zanlı, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Körmenlik Mahallesi'ndeki ahırdan 3 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Jandarma ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi, hayvanları başka kente götürmek için kamyonete yüklerken suçüstü yakaladı.
Zanlı, jandarmaya götürüldü, hayvanlar ise sahibine teslim edildi.
AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri