Mersin'de akrabalarını silahla yaralayan baba ve oğlu yakalandı - Haberler
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Mersin'de akrabalarını silahla yaralayan baba ve oğlu yakalandı

AA / Ahmet Güler - Haberler | Güncel
Mersin'de akrabalarını silahla yaralayan baba ve oğlu yakalandı

Mersin'in Mut ilçesinde, 3 akrabasını av tüfeğiyle yaraladıkları iddia edilen baba ile oğlu gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, 3 akrabasını av tüfeğiyle yaraladıkları iddia edilen baba ile oğlu gözaltına alındı.

Sakız Mahallesi'ndeki kıraathanenin önünde oturan E.Ç, E.Ç. ve İ.Ç, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan E.Ç, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, diğerleri ise Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla yaralıların akrabası olan O.Ç. ile oğlu Z.Ç'yi gözaltına aldı.

AA / Ahmet Güler - Son Dakika Haberleri
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