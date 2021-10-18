MERSİN'DE 83 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ AKSIFAT BARAJININ % 83'Ü TAMAMLANDI

MERSİN (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Mersin iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Mersin ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Mersin Aksıfat Barajı'nda fiziki gerçekleşme %83'e ulaştı. Sulama, içme suyu ve enerji üretimi maksadıyla inşa edilen Aksıfat Barajı'nın tamamlanmasıyla 82 bin 149 dekar arazi sulanacak, Silifke ve Erdemli ilçelerine bağlı yerleşim yerlerine yıllık 8, 33 hm3 içmesuyu sağlanacaktır. Ayrıca 2, 25 MW kurulu güce sahip santral ile yıllık 8, 25 GWH enerji üretilecektir. Çalışmalar 7 Gün 24 Saat Esasıyla Devam EdiyorTamamlandığında 83 metre gövde yüksekliğinde olacak olanAksıfat Barajı'nın gövde dolgusu ve topuk plağı tamamlandı. Dolusavak ve su alma yapısı ile önyüz beton çalışmaları kapsamında şantiyemiz 7 gün 24 saat esasıyla çalışmaya devam etmektedir. Su depolama kapasitesi 60, 62 milyon m3 olan Aksıfat Barajı'nın tamamlanması ile 8215 kişiye istihdam, 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 198 Milyon TLkatkı sağlanması hedeflenmektedir.

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